Shopping online, ecco perché usare i codici sconto

Che si parli di voucher, di coupon o di codici promozionali, il concetto è sempre lo stesso: a chiunque piace fare shopping su Internet cogliendo l’opportunità di risparmiare. È a questo che servono i codici sconto, buoni composti da numeri e lettere che ormai fanno parte della vita di tutti i giorni di tantissimi internauti, proprio come altri strumenti elettronici. Dal punto di vista del risparmio, i codici sconto elettronici sono in tutto e per tutto simili ai buoni cartacei. Essi sono stati proposti per la prima volta agli inizi degli anni Duemila in America, anche grazie alla diffusione del commercio elettronico.

La storia dei codici sconto

Una prima ondata di successo si è verificata più o meno tra il 2008 e il 2010, con la diffusione degli operatori di servizi attraverso i voucher cartacei. Nel frattempo, diversi siti internazionali di commercio elettronico hanno cominciato a mettere a disposizione codici sconto che potessero essere sfruttati dai consumatori, più o meno come i buoni di acquisto di carta che si possono trovare nei punti vendita fisici. I codici sconto si distinguono dai voucher e dai coupon, che sono di carta, per la loro composizione digitale: si tratta di semplici sequenze di lettere e numeri che possono essere usate quando si fa la spesa online sia negli e-commerce italiani che in quelli stranieri.

Il sito ScontieBuoni.it

Navigando sul sito ScontieBuoni.it è possibile scegliere tra una vasta gamma di buoni sconto, suddivisi in base alle diverse categorie merceologiche: ci sono, per esempio, quelli per i capi di abbigliamento sportivi, quelli per gli elettrodomestici, quelli per gli integratori sportivi, e così via. Ogni esigenza può essere assecondata, come dimostra la disponibilità di codici sconto per le offerte Internet di casa, per gli abbonamenti ai giornali e alle riviste, per le gomme delle auto e per le assicurazioni di viaggio. Come si vede, dunque, il risparmio può coinvolgere non solo i beni fisici, ma anche i servizi non tangibili.

I codici sconto nel nostro Paese

Il ricorso ai codici promozionali in formato digitale proposti dai negozi online è diventato sempre più comune anche nel nostro Paese. Grazie alla Rete si hanno a disposizione vari metodi per trovare i codici promozionali, risorse davvero utili per risparmiare sugli acquisti. Una volta che la stringa di lettere e numeri è stata applicata nel carrello, la sua convalida si verifica in automatico non appena l’uso del codice sconto viene confermato.

Come trovare e usare i codici sconto

I codici sconto al giorno d’oggi si possono trovare attraverso i siti di coupon specializzati. In considerazione del successo ottenuto da questo fenomeno, infatti, anche in Italia è cresciuto il numero di siti specializzati che mettono a disposizione i codici promozionali. I consumatori, dunque, dovrebbero tenere sempre sotto controllo i portali di questo genere, dove gli elenchi dei coupon sconto vengono aggiornati in modo costante grazie alla collaborazione di centinaia di store. A volte i siti di codici promozionali permettono di imbattersi anche in voucher molto rari, che i negozi online propongono in esclusiva solo per gli utenti di alcuni siti.

Un altro modo per ottenere i coupon

Una soluzione alternativa per il reperimento dei coupon chiama in causa direttamente i negozi online. Gli store virtuali, infatti, di solito spediscono a intervalli regolari i codici promozionali ai clienti che hanno accettato di registrarsi alla loro newsletter. Inoltre, in molti casi i coupon sono direttamente presenti nelle pagine dei negozi. Non vanno dimenticate, poi, le applicazioni Google e le estensioni di Chrome che permettono di beneficiare di una ricerca più precisa e accurata. Anche una semplice ricerca su Google, a volte, può essere sufficiente per scoprire quei siti, magari di nicchia, in cui gli utenti della Rete possono reperire i codici sconto.

Le nuove app

Non è raro che gli store online trasmettano via sms una notifica ai propri utenti: in questo messaggio è presente un codice promozionale che potrà essere usato per un ordine successivo. Inoltre ci sono app – un esempio su tutti è offerto da Telegram – che attraverso specifici canali mettono a disposizione codici promozionali per alcuni dei negozi più importanti disponibili nel nostro Paese, come per esempio Asos, Zalando o Amazon.