Sicurezza stradale, nuove “aree trenta” in zona stadio e all’Infrangibile

In arrivo nuove “zone trenta” a Piacenza. Il Comune ha infatti recentemente pubblicato sull’albo pretorio due ordinanze che impongono la creazione di “isole” per ridurre la velocità delle auto nella zona dello stadio e dell’Infrangibile.

Per quanto riguarda l’area dello stadio, la “zona trenta” include le seguenti vie: Cattaneo, Lupi, Cortinovis, Motti, Corvi, Trivioli, Feliziani, Quadrelli, Pallastrelli, Buozzi, Labò, Canzi, Lanfranco, Silva, Sbolli, Zanetti, Merosi, Pacchiotti, Perreau, Bagarotti, Procaccini, Gorra, Rigolli (tratto Via Bagarotti- Corso Europa), Govoni.

All’infrangibile, invece, sono interessate le vie: Sarmato, Voghera, Casteggio, Stradella, Mazza, Gasparini, Concesi, Danelli, Broni, Casteggio, Asti, Alessandria, Serravalle Libarna, Pizzi, Monte Penice, Pisaroni, Gasparini, Tortona, Pavia, Montebello, Castellana, Locati, Appiani, Cerati, Agnelli, Schiavi, il ramo di Via XXIV Maggio compreso fra l’intersezione con Via Agnelli e il ramo principale di Via XXIV Maggio, nonchè tutte le vie di nuova istituzione, non ancora denominate, comprese nella riqualificazione dell’Ex Manifattura Tabacchi.