Sicurezza sul lavoro, concluso il ciclo di incontri organizzato dall’Ispettorato di Piacenza

Con l’incontro da remoto del 26 novembre, dal titolo “Gli accessi Covid in Edilizia”, si conclude per l’anno 2020 il ciclo di incontri tematici organizzati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza nell’ambito delle attività di informazione, prevenzione e promozione della sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro sul territorio.

“Le relazioni tecniche e di approfondimento tenute dai funzionari – Bellanca, Maddaloni, Pangallo e Sartori – hanno consentito di affrontare tematiche relative alla disciplina giuslavoristica nonché analizzare le disposizioni emergenziali e le procedure operative di controllo che – nell’ambito del coordinamento in essere presso la Prefettura di Piacenza – sono alla base delle attività di verifica del rispetto dei Protocolli di Sicurezza da parte degli operatori economici del territorio – spiega l’Ispettorato in una nota -. Gli incontri partecipati ed apprezzati dagli operatori del settore e dai rappresentanti degli enti hanno costituito inoltre occasione per rafforzare sul territorio le sinergie di questo Ispettorato del Lavoro con il mondo professionale, con gli enti e le organizzazioni datoriali e sindacali, con i quali, anche in futuro, saranno organizzate nuove iniziative di confronto tecnico su tematiche di interesse comune legate al mondo del lavoro”.