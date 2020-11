Sicuritalia Ivri è il nuovo “gold sponsor” del Piace: siglata la partnership

Sicuritalia IVRI e Piacenza Calcio insieme per la stagione sportiva 2020-2021.

Secondo quanto si apprende da una nota della società biancorossa, infatti, in data odierna, 3 novembre, è stata siglata una partnership tra le due realtà. “Sicuritalia IVRI, gruppo leader in Italia nel settore della sicurezza – si legge -, con 650 milioni di Euro di ricavi e 15.000 dipendenti, diventa gold sponsor del Piacenza Calcio per la stagione in corso e sarà presente allo Stadio Leonardo Garilli con i propri cartelloni pubblicitari”.

Lorenzo Manca, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Sicuritalia IVRI: “Siamo felici di poter annunciare la nuova partnership con una squadra storica come il Piacenza Calcio. Questo accordo è un’ulteriore testimonianza della particolare vicinanza del Gruppo al territorio piacentino, dove è stata fondata IVRI nel 1948 ed in cui siamo costantemente attivi con i nostri servizi dedicati alla sicurezza. L’auspicio è che questa nuova collaborazione possa durare nel tempo consolidando la leadership di Sicuritalia IVRI a Piacenza”.

Marco Scianò, Direttore Generale del Piacenza Calcio 1919: “Comincia oggi una partnership con Sicuritalia IVRI che confidiamo possa essere proficua e duratura per ambo le parti. Sicuritalia IVRI è un partner di importanza nazionale, che ha deciso di abbracciare ed investire nel nostro territorio individuando nel nostro club quel veicolo di promozione e sensibilizzazione storicamente riconosciuto e che effettivamente svolge. Ringrazio il dottor Manca e il suo management per quella che sarà una sfida avvincente che ci accompagnerà sul campo e fuori”.