Sorpresi a rubare nell’isola ecologica, due arrestati

I carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina, venerdì sera verso le 21 hanno arrestato due uomini, di 48 e 44 anni per furto aggravato in concorso. I due uomini, nati in Marocco e con precedenti penali, sono stati sorpresi a caricare cavi elettrici, batterie e materiale simile a bordo di un’utilitaria dopo essersi introdotti all’interno dell’isola ecologica di via Della Repubblica.

La pattuglia di Monticelli, che stava svolgendo nelle vicinanze un programmato servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, ha bloccato i due all’interno dell’isola dopo essere stata avvisata dell’allarme d’intrusione che era in atto. I due stranieri sono stati così sorpresi e fermati. Condotti in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica, sono stati arrestati. Nella giornata odierna nel previsto rito direttissimo risponderanno di furto aggravato in concorso. Tutta la refurtiva è stata restituita all’avente diritto.