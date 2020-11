Sottoposto a misura cautelare, rintracciato durante un controllo

Sabato sera, a Piacenza in via Colombo, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, hanno fermato e bloccato un 35enne, con precedenti penali, nato in Albania e domiciliato in città, mentre era a bordo di un’auto insieme a due connazionali.

A suo carico pendeva un’ordinanza di custodia cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza perché ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. Infatti mancava all’appello, quando, il 27 ottobre scorso, i militari del Comando Provinciale di Piacenza e della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda avevano eseguito le ordinanze nell’ambito di una operazione che aveva permesso di sgominare una banda accusata di furti all’interno dei magazzini della logistica. Quel giorno erano state eseguite cinque ordinanze di misura cautelare agli arresti domiciliari e 14 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel corso delle investigazioni erano stati recuperati e sequestrati beni griffati per un valore complessivo di circa 300mila euro e 2300 euro frutto della vendita dei capi rubati ad alcuni ricettatori.