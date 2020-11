Spedizionieri, in partenza i controlli sui requisiti necessari allo svolgimento dell’attività

Nota della Camera di Commercio di Piacenza

Per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere è necessario, oltre ai requisiti morali, essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

– possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

– possesso di un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

– aver lavorato alle dipendenze di una impresa di spedizioni iscritta all’elenco degli Spedizionieri per almeno due anni negli ultimi 5 in qualità di impiegato/a di I° livello, dirigente o quadro con mansioni operative, oppure essere stato/a per almeno due anni negli ultimi cinque titolare o legale rappresentante (presidente del consiglio di amministrazione, consigliere/a delegato/a, amministratore/trice unico – Spa/Srl, socio/a amministratore/trice – Snc, socio/a accomandatario/a – Sas) di una impresa di spedizioni iscritta nell’elenco, con mansioni operative.

Il richiedente dovrà altresì dimostrare il possesso da parte dell’impresa di idonea capacità finanziaria comprovata da un capitale sociale sottoscritto e versato, o per intero o con fideiussione bancaria/assicurativa, pari ad € 100.000, nonché il versamento del deposito cauzionale pari ad € 258,23.

L’Ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza di tali requisiti. Secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, la Camera di Commercio ha avviato la verifica della permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere da parte delle imprese iscritte nel Registro Imprese e dei loro preposti.