Sportelli informativi per famiglie e bambini, le variazioni di orario nel mese di dicembre

Il Comune di Piacenza informa che lo Sportello InformaFamiglie&Bambini resterà chiuso da sabato 5 a martedì 8 dicembre (per riaprire mercoledì 9) e da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 (con riapertura quindi giovedì 7 gennaio). Si ricorda che eventuali contributi in scadenza in questo periodo potranno essere presentati con trasmissione via Pec (anche da una email non Pec) all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

Lo Sportello informativo presso il Servizio Famiglia e Tutela minori di via Martiri della Resistenza resterà invece chiuso lunedì 7 e martedì 8 dicembre, nonché da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio 2021 (riaprirà quindi lunedì 11 gennaio). L’attività dei Servizi Sociali Unità Operativa Minori non subirà comunque nessuna interruzione.