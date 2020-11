Spunta un albero sul campanile di Belnome “Va tolto, stabilità della struttura a rischio”

Spunta un albero sul campanile di Belnome. Se la tenacia della natura può essere affascinante, dall’altro lato questa rischia di mettere a rischio la stabilità della torre campanaria. Per questo motivo la comunità della frazione di Ottone, in alta Valtrebbia (Piacenza), cerca aiuto via Facebook.

“Abbiamo bisogno di aiuto – scrivono sulla pagina Facebook dedicata a Belnome -. Sul campanile è nato un albero, abbiamo provato a salire per toglierlo ma non riusciamo a raggiungere il cornicione dell’orologio poiché il nostro tree climber non passa dal piccolo passaggio tra l’interno e l’esterno del campanile”. Il passaggio impervio viene messo in evidenza dalle foto scattate da Drone Genova. “Questo è il primo passo per la messa in sicurezza del campanile. Cerchiamo perciò qualsiasi persona che possa fare il lavoro”.