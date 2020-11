Startup Competition Il Valore dell’Acqua 4.0: finale rinviata al 18 dicembre

Rinviata al prossimo venerdì 18 dicembre la finale della Startup Competition “Il Valore dell’Acqua

4.0” promossa dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e dalla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e

ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

A coordinare l’iniziativa Urban Hub Piacenza con il supporto dell’incubatore Startupiacenza, la

collaborazione di ART-ER (Società consortile dell’Emilia Romagna per lo sviluppo dell’innovazione)

e IN-ER (Incubators Network of Emilia-Romagna), al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad

alto potenziale di business per il territorio.

Causa del rinvio dell’evento finale – previsto in modalità mista tra presenza fisica presso Urban Hub

Piacenza e online – l’emergenza sanitaria da COVID 19 e le attuali disposizioni ministeriali. Fattori

che faranno valutare lo svolgimento della giornata conclusiva completamente via web. Alla competition sono ammesse le proposte presentate da aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) e da Startup innovative costituite o in fase di costituzione che abbiano sviluppato – o stiano sviluppando – competenze e innovazioni legate ai temi del dissesto idrogeologico, delle dighe e dei canali irrigui e di scolo.

La partecipazione è gratuita e il termine per la presentazione della candidatura è stato prorogato

al 30 novembre (ore 23). Seguirà la valutazione dei progetti finalizzata alla selezione dei 10 finalisti che si sfideranno il giorno 18 dicembre davanti ad una giuria che valuterà le idee imprenditoriali (Pitch Session).

Grazie alla dotazione messa a disposizione da Urban Hub Piacenza, il progetto vincitore riceverà un

voucher in denaro per la sperimentazione della propria innovazione e servizi di consulenza sales,

marketing & distribution e potrà sperimentare la sua innovazione all’interno del comprensorio

gestito dal Consorzio.

Per maggiori informazioni ed inviare la propria candidatura, consultare il sito web

www.valoreacqua4punto0.it