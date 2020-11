Strada dell’Aserei, con gelo o neve circolazione interrotta fino al 30 aprile 2021

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a decorrere dalla prima nevicata o gelata e fino al 30 aprile 2021, per la tutela della sicurezza della circolazione sarà interrotta la circolazione veicolare lungo la Strada Provinciale n. 57 dell’Aserei nel tronco Farini-Mareto-Sassi Aguzzi, dall’intersezione con la strada comunale di Campagna alla località Sassi Aguzzi nel territorio dei Comuni di Farini e Coli.

“La misura dell’interdizione – si legge in una nota dell’Ente di via Garibaldi – è stata disposta dalla Provincia, proprietaria della strada, in quanto la relazione redatta in data 20.10.2020 dai tecnici del servizio Viabilità rileva l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli, poichè il servizio invernale nel citato tratto di strada, per le caratteristiche orografiche e strutturali, risulta problematico oltre che pericoloso per gli operatori addetti: la presenza di forti innevamenti e l’esposizione al vento causano infatti accumuli di materiale nevoso e slavine sulla sede stradale che non consentono di garantire, con la necessaria continuità, la corretta e sicura circolazione stradale”.

“Si precisa – conclude la nota -, infine, che lungo il tratto in esame non sono presenti unità abitative e attività commerciali o di altro tipo che richiedano la continuità di collegamento durante il periodo invernale”.