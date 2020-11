Strutture ricettive: come creare uno spazio dehor con le coperture telescopiche

All’interno di una struttura ricettiva offrire tra i propri servizi un’area relax con piscina annessa assicura senza dubbio la soddisfazione dei clienti.

L’importante, ovviamente, è che sia allestito uno spazio curato nei minimi dettagli, prestando sempre la massima attenzione alla pulizia della piscina. Al tempo stesso, nel caso di strutture esterne, l’ideale sarebbe assicurarsi di poter garantire il servizio ai bagnanti per tutto l’anno e non soltanto durante le stagioni calde, anche per spiccare rispetto ai competitor.

Per sfruttare al massimo la piscina in ogni circostanza, allora, una soluzione vantaggiosa è rappresentata dall’installazione di un’apposita copertura: i modelli telescopici, per esempio, permettono di creare uno spazio dehor che possa essere un punto di riferimento di spicco per qualsiasi struttura.

Coperture telescopiche: caratteristiche e modelli

Le coperture telescopiche per piscine sono realizzate con una particolare struttura a pannelli estraibili, progettata per rendere semplice la movimentazione quando si necessiti di aprire o chiudere la struttura.

Le strutture ricettive che desiderano installare una copertura telescopica per poter valorizzare la piscina e per poterla usare durante tutto l’anno possono scegliere tra le diverse tipologie disponibili in commercio.

Una delle caratteristiche che differenzia i vari modelli è l’altezza. Le soluzioni più contenute sono le coperture telescopiche ultra basse, caratterizzate da un design minimal che consente loro di adattarsi perfettamente e con discrezione a qualsiasi stile caratterizzi l’esterno della struttura.

In commercio ci sono anche soluzioni basse e medie, per rispondere al meglio alle diverse necessità delle realtà di settore. Si tratta di soluzioni altrettanto eleganti, che assicurano un piacevole impatto estetico, in grado di valorizzare al meglio l’ambiente e rendere piacevole l’esperienza dei clienti.

Indipendentemente dal modello che si deciderà di installare, il consiglio è acquistare una copertura di qualità, rivolgendosi solo ad aziende esperte nel settore, in grado di proporre soluzioni di design. In particolare, investire sul Made in Italy permette di contare su soluzioni che avranno una lunga durata nel tempo, che necessiteranno di poca manutenzione e che eccelleranno per le prestazioni offerte.

I vantaggi di installare una copertura per piscina in una struttura ricettiva

Oltre al fatto di poter offrire un servizio molto gradito ai clienti in ogni periodo dell’anno, per le strutture ricettive l’installazione di una copertura per piscine comporta molti altri vantaggi.

Innanzitutto, l’utilizzo di una copertura aiuta anche ad evitare che l’acqua si sporchi, poiché offre una protezione da agenti inquinanti e pulviscolo. In questo modo, sarà più semplice garantire ai clienti standard di pulizia elevati e tenere sotto controllo la qualità dell’acqua. Si ricorda che le strutture aperte al pubblico sono soggette a controlli periodici per verificare che gli standard di sicurezza vengano rispettati e che il servizio offerto ai clienti sia di qualità.

Una copertura per piscine è inoltre un ottimo sistema per ridurre la dispersione di calore. La temperatura dell’acqua tende, infatti, ad abbassarsi a causa di questo fenomeno e ciò accade soprattutto quando il divario con la temperatura esterna è più ampio.

Installando una copertura sarà più semplice mantenere la temperatura dell’acqua costante e gradevole per i clienti che vorranno utilizzare la piscina. Ciò consentirà anche di ridurre la spesa energetica, portando ad un beneficio economico che potrà avere un impatto positivo notevole sul bilancio della struttura ricettiva.