Sono attivi sul Sentiero del Tidone due punti dove poter noleggiare le bici elettriche: presso l’Osteria La Torre a Campremoldo di Gragnano e al Salumificio Grossetti a Stra’ di Alta Val Tidone.

Entrambi gli esercenti – informa l’associazione “Sentiero del Tidone” – si trovano in prossimità del percorso e forniscono questo importante servizio che coinvolge un numero sempre maggiore di appassionati.

Così Daniele Razza, presidente associazione “Sentiero del Tidone” commenta il nuovo servizio: “Come associazione ‘Sentiero del Tidone’ siamo molto contenti che queste due realtà abbiano deciso di investire in questa tipologia di mobilità. Nella prossima realizzazione delle cartine cartacee evidenzieremo questi punti di noleggio e sul nostro sito www.sentierodeltidone.it inseriremo a brevissimo tutti i riferimenti su questa nuova possibilità. Entrambi i gestori sono nostri associati e questo servizio conferma, ancora una volta, che il Sentiero del Tidone può diventare lo strumento di sviluppo del territorio in ambito turistico, sportivo, enogastronomico creando opportunità di investimento in vari ambiti. In questo caso, il servizio garantisce al Sentiero la possibilità di far fronte alle numerose richieste pervenute sull’argomento e ringraziamo Davide Pozzoli, Philippe Cavalli e Marie Draghi dell’Osteria ‘La Torre’ e Antonio e Alessandro Grossetti dell’omonimo Salumificio per aver intrapreso questo discorso e perché ci sarà la possibilità non solo di affittare le e-bike e di restituirle al punto di partenza ma anche di poterle lasciare nell’altro punto di noleggio, potenziando di conseguenza il servizio stesso. Auspichiamo che, grazie a questi due commercianti, anche altri imprenditori della zona possano seguirne l’esempio creando una rete di noleggio e-bike lungo tutto il Sentiero del Tidone che contribuirebbe a invogliare le persone a percorrere tutti i sentieri presenti nella vallata. Il servizio è già attivo e, unitamente al percorso che è sempre manutenuto, è possibile usufruirne anche in questo periodo contattando direttamente le attività commerciali in questione”.