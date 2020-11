Suore di San Donnino, il 7 dicembre cerimonia per i 50 anni a Piacenza col vescovo Cevolotto

Le suore della chiesa di San Donnino festeggiano 50 anni di servizio a Piacenza: il 7 dicembre, alle ore 18, celebrazione con il vescovo Adriano Cevolotto.

La cerimonia per le Figlie della Chiesa, che da cinquant’anni prestano servizio nella chiesa di San Donnino in Largo Battisti, dove la diocesi ha istituito il Centro eucaristico diocesano, si terrà nella vicina chiesa di San Francesco.

Prevista una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Cevolotto. ù

Il Centro Eucaristico Diocesano di San Donnino prevede, durante gli orari di apertura, l’adorazione del Santissimo – si legge in una nota -. L’Ostia Consacrata è esposta al pubblico in un ostensorio posto sull’altare maggiore. Ogni giorno un sacerdote celebra la Messa, mentre la chiesa è affidata alla Figlie della Chiesa, religiose che hanno questo incarico da oltre 50 anni. La storia della chiesa, del Centro Eucaristico (voluto dal vescovo 50 anni fa) e dell’impegno di questa comunità di religiose è sintetizzata in un libro che sarà a disposizione nella citata celebrazione. Sarà presentato anche l’allegato stemma delle Figlie della Chiesa che raffigura il Cuore di Gesù, ferito e sormontato dalla croce e da una fiamma a forma di M (Maria), con due chiavi e la scritta: Ex corde scisso Ecclesia Cristo jugata nascitur (Dal cuore squarciato di Cristo è nata la Chiesa, sua sposa).