Tagliaferri (FdI) “Chiusura notturna dei pronto soccorso di Castello e Fiorenzuola è una follia”

“Chiudere di notte i pronti soccorso di Fiorenzuola e Castel San Giovanni in piena pandemia è una follia”. E’ la presa di posizione di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia.

“Pensare che chi sta male debba andare a Piacenza è avere poco rispetto delle persone – dichiara in una nota -. Non si dica che mancano fondi e personale perché c’è stato tutto il tempo di organizzarsi. Non si può lasciare un territorio senza un pronto soccorso notturno, soprattutto in questi difficili giorni. E’ ora che la Regione passi dalle parole ai fatti”.