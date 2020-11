Tagliaferri (FdI) “In Regione i Servizi di igiene e sanità pubblica non stanno funzionando”

“La Regione come sta monitorando l’operato dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle aziende sanitarie emiliano-romagnole?”. A chiederlo, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, è Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia.

I Sisp, si legge nell’atto, “hanno una funzione cruciale nel monitoraggio del diffondersi dell’epidemia sul territorio, dovrebbero fungere, infatti, da trait d’union tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta da un lato e i laboratori che processano i tamponi, le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) e l’assessorato alla Sanità della Regione dall’altro”.

Medici e pediatri, spiega il consigliere, “stanno correttamente inserendo nella piattaforma informatica Covid, entrata in funzione a maggio, le segnalazioni dei pazienti da prendere in carico, ma queste indicazioni, in percentuale molto elevata, non vengono raccolte dai Sisp: ne consegue che i pazienti non vengono contattati dagli stessi Sisp per fare il tampone o per essere visitati a domicilio dalle Usca”. Medici e pediatri, prosegue, “pur sollecitando più volte i Sisp, spesso non ottengono risultati (con mail senza risposta e con lunghe attese telefoniche), e si vedono quindi costretti a invitare i pazienti a fare il tampone ai pit stop ad accesso diretto presenti nelle varie aziende sanitarie, pratica che contribuisce ad aggravare il caos tamponi”. In regione, conclude Tagliaferri “i Sisp, purtroppo, non stanno funzionando come dovrebbero”.