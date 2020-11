Taglio parlamentari, ecco i nuovi collegi. Fidenza e Salso nel Piacentino

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per il disegno dei nuovi collegi elettorali dopo la riforma del numero dei parlamentari che prevede 400 deputati (contro i precedenti 630) e 200 senatori (da 315).

Riforma che, a legislazione elettorale invariata, comporta una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e dei relativi confini. Un deciso cambiamento della geografia elettorale che interessa da vicino anche il piacentino: la proposta avanzata dalla commissione commissione tecnica – composta da dieci esperti in materia e presieduta dal Presidente dell’Istat – prevede alla Camera un collegio uninominale (Emilia-Romagna -U01) con l’intera provincia di Piacenza alla quale si aggiunge, per raggiungere la soglia demografica, la porzione della provincia di Parma che comprende i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e Soragna.

In Emilia Romagna vengono poi definiti tre collegi plurinominali, uno dei quali (Emilia-Romagna -P01), a ovest e al quale sono assegnati 5 seggi, è composto dalle intere province di Piacenza e Parma e larga parte di quella di Reggio nell’Emilia.

Per quanto riguarda il Senato, la provincia di Piacenza è inserita nel primo dei cinque collegi uninominali definiti in regione (Emilia-Romagna -U01), insieme all’intera provincia di Parma e alla porzione settentrionale della provincia di Reggio nell’Emilia (Comuni di Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio). La popolazione della provincia di Reggio nell’Emilia rappresenta il 14,3% di quella del collegio; gli abitanti delle province di Parma e Piacenza rispettivamente il 51,4% e 34,2%. Due invece i collegi plurinominali disegnati in Emilia Romagna, con Piacenza (Emilia-Romagna -P01) insieme a Parma, Reggio Emilia, larga parte della provincia di Modena e due comuni della Citta Metropolitana di Bologna (Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere i quali contribuiscono per lo 0,2% alla popolazione del collegio).

“Sono molto soddisfatto dell’approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo, da trasmettere alle Camere, per il disegno dei nuovi collegi elettorali – le parole del Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà -. In questo modo consentiremo immediatamente di adeguarli alla riduzione del numero dei parlamentari. Il Governo ha integralmente fatto propria la proposta della commissione tecnica senza esercitare alcuna forma di discrezionalità politica perché è necessario assicurare la massima neutralità nella delineazione territoriale dei collegi”.

“Tutti i documenti e i dati rilevanti per analizzare il disegno dei collegi uninominali e plurinominali ed il controllo dell’equilibrio delle scelte assunte saranno trasmessi alle Camere e pubblicati sul sito del Dipartimento per le riforme istituzionali, in un’ottica di massima trasparenza. La tempestiva adozione del decreto legislativo rappresenta un adempimento costituzionale necessario in attesa che sia approvata la nuova riforma elettorale all’esame delle Camere”.