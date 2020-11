Tamponamento a catena sulla via Emilia Parmense, tre auto coinvolte

Tamponamento a catena, un ferito e rallentamenti alla circolazione.

E’ il bilancio, fortunatamente senza gravi conseguenze, di un’incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 4 novembre lungo via Emilia Parmense, alle porte di Piacenza. Coinvolte tre vetture (nella foto), che viaggiavano in direzione della città. Sul posto i soccorsi, con l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza che ha traportato in ospedale una donna rimasta ferita; le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Leggermente contusi anche gli occupanti delle altre auto.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione, con il traffico regolato a senso unico alternato durante le operazioni di soccorso.