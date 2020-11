Teatro Occupato, prove di sit com teatrale nell’era del covid

Il giorno 11 novembre, giorno di San Martino, il Teatro Trieste 34 di Piacenza è stato occupato.

Un attore rimasto senza risorse economiche, per il blocco perdurante degli spettacoli teatrali, non avendo più la possibilità di pagare l’affitto della abitazione dove viveva, ha deciso di occupare il Teatro Trieste34 con la sua famiglia, abbandonando una casa generica andando a vivere nella sua vera casa. Ha giustificato il suo gesto con un breve video che potrete vedere a questo link https://youtu.be/u70du4_Nr3E.

Nasce da questa suggestione, il progetto Teatro Occupato – prove di sit com teatrale, il nuovo progetto artistico della compagnia teatrale PKD in collaborazione con il Teatro Trieste 34, che incrocia il teatro con il gioco dell’attore, il videomaking e la comunicazione online. Il progetto prevede che ogni settimana venga scritto, registrato, montato e messo in onda un breve video che racconti in modo tragicomico il momento difficile che vive il settore teatro. Il personaggio principale sarà l’attore, interpretato da Filippo Arcelloni, attorno a lui ruoteranno vari personaggi come la sua famiglia, colleghi e colleghe, tecnici teatrali, danzatrici, interpretati da attori e attrici della città di Piacenza, invitati a partecipare al progetto.

Uno sguardo sul mondo del teatro, un tentativo di trovare un percorso diverso dallo spettacolo dal vivo, una riflessione sulla debolezza e della imprevista inutilità della nostra professione, una risposta creativa alla chiusura dei teatri e dello spettacolo dal vivo, riconoscendo che il teatro è solo spettacolo dal vivo, ma ricordando che per l’artista sopra al teatro esiste la voglia e la volontà di comunicare, di creare arte.