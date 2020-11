Teco cede alla corazzata Castelgoffredo in Coppa. Ora stop fino a gennaio

TENNISTAVOLO SUPERCOPPA: UNA TECO A META’ SERVIZIO CEDE ALLA CORAZZATA CASTELGOFFREDO 5-0

Prima dell’incontro è arrivato lo stop di tutti i campionati fino a gennaio.

La giovanissima Teco costretta costretta a metà servizio cede a Castelgoffredo. La squadra sconta infatti la assenza di Jamila Laurenti per lutto famigliare e della russa Olga Kulikova, con il visto di ingresso pronto, ma le disposizioni di quarantena non hanno permesso al club fino ad oggi di farla arrivare.

Quindi in campo si sono viste Arianna Barani e Valentina Roncallo, con Olga Dzelinska costretta a entrare in campo in emergenza, lasciando il posto in panchina a Svetlana Polyakova.

Mentre il Castelgoffredo è in grandissimo spolvero con una formazione dove, oltre alle due italo cinesi Tan Monfardini e Gaia Monfardini, si è aggiunta un’altra asiatica di grido, Maria Xiao proveniente dal campionato spagnolo; la quarta è Nicole Arlia.

Ne è uscito un netto 5-0 dove solo in alcuni frangenti la Teco ha impensierito la roccaforte cinese, vedi i set vinti sul filo da Maria Xiao contro Roncallo per 11-9 e 12-10, che potevano fare la differenza.

Ariana Barani contro Tan Monfardini ha gettato al vento due set, anche se in tutto l’incontro ha prevalso la tranquillità e la supremazia mentale delle castellane, che sicuramente dalla loro avevano anche un potenziale sulla carta più elevato. Il resto è tutto a senso unico con Olga Dzelinska che cede a Gaia Monfardini mentre Roncallo si arrende ad Arlia.

LO STOP E IL CLUB

Certamente da domenica dopo il nuovo Dpcm solamente 48 prima abbiamo avuto la certezza di scendere in campo siamo scesi in campo con forti problemi per l’assenza per lutto di Jamila.

Abbiamo mantenuto l’impegno, la supercoppa era alla sua terza edizione e la Teco ne ha affrontate due, di nuovo ci siamo riproposti come uno dei migliori club nazionali al femminile in particolare , il risultato dell’incontro è stato negativo ma la squadra è giovanissima e la strada intrapresa deve essere sorretta da tanta pazienza e tranquillità. Ora si chiude e di nuovo un momento delicato e difficile per tutti.