Tennistavolo, il piacentino Paolo Milza nuovo vicepresidente della Fitet regionale

Il piacentino Paolo Milza del Tennistavolo Vittorino da Feltre è il nuovo vicepresidente della Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo) Emilia Romagna.

La nomina è arrivata in occasione del rinnovamento delle cariche dell’Assemblea Generale Elettiva, svoltasi sabato 14 novembre presso la sede del Tennistavolo Villa d’Oro Modena.

Alla presenza di numerose società di tennistavolo emiliano-romagnole, è stato confermato come presidente il reggiano William Santini (Tennistavolo CadelBosco); mentre Milza, oltre al nuovo incarico da vicepresidente, è stato inserito nella quota tecnici dell’assemblea.

La delegazione piacentina era inoltre composta anche dal Tennistavolo Cortemaggiore, rappresentato da Claudio Colombi, in sostituzione del presidente Ettore Dernini – confermato come delegato provinciale Fitet – e da Alessandro Ferrini come quota tecnici.

Durante l’assemblea, è emerso come il programma di lavoro del nuovo Comitato Regionale sarà rivolto al potenziamento dell’attività giovanile, attraverso l’organizzazione di stage regionali e il sostegno alle società impegnate in questo settore, all’aiuto alle società nella ripresa dei corsi e degli allenamenti e all’incremento dell’attività femminile.

Sarà riservata particolare attenzione anche al settore paralimpico, all’incentivazione dell’attività individuale, finalizzata alla partecipazione ai Campionati Italiani giovanili di categoria e veterani, e al supporto alle società per strutturarsi sia nella dirigenza che nel settore tecnico, per ampliare l’offerta sportiva delle Scuole di Tennistavolo.

PAOLO MILZA – L’elezione di Paolo Milza come vicepresidente – che ha fatto il pieno dei voti, ottenendo 17 preferenze sule 17 disponibili – è accolta con grandissima soddisfazione dal pongismo piacentino. Milza, classe 1964, ha alle spalle una lunga militanza in questo sport, sia da atleta che da tecnico: cresciuto pongisticamente nello storico Tennistavolo Valnure, è poi passato alla Polisportiva Vittorino da Feltre.