Terminata la riqualificazione dell’illuminazione di piazza Duomo. Tassi “Mettiamo in luce le bellezze della città”

Anche piazza Duomo risplende di nuova luce, grazie all’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione che ha visto la sostituzione dei corpi illuminanti, in coerenza con il resto del centro storico. L’intervento fa seguito, infatti, a quelli già realizzati in diversi punti della città e consente anche un significativo risparmio energetico.

“Stiamo realizzando un complessivo piano di interventi – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – che permette di avere impianti più efficienti e un’illuminazione migliore, capace di evidenziare la bellezza artistica e architettonica dei palazzi cittadini, garantendo al contempo più sicurezza e risparmio energetico”.

“L’intervento su Piazza Duomo fa seguito a quelli realizzati in altre zone del centro, come la stessa piazza Cavalli, e in diverse altre parti della città, ad esempio a Piazzale Genova e in Via Roma. Oltre al potenziamento degli impianti esistenti, stiamo inoltre realizzando nuovi punti luce in zone prima al buio, in particolare nelle zone più periferiche e nelle frazioni, sempre in un’ottica di maggiore decoro e sicurezza per i cittadini”.