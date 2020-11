Torna a Gragnano la festa del Ringraziamento: raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Il Covid non ferma a Gragnano la festa del Ringraziamento, giunta quest’anno alla 37esima edizione; realizzata per iniziativa della parrocchia San Michele e del circolo locale del Movimento Cristiano Lavoratori, è in calendario domenica 29 novembre con un programma ridimensionato e nel rispetto delle norme di prevenzione al coronavirus (obbligo di mascherina e distanziamento per tutti i presenti).

Dalle ore 16,30 di sabato 28 alle ore 12 di domenica 29 novembre alla Chiesa parrocchiale di Gragnano apertura del centro di raccolta generi alimentari non deperibili a favore della Caritas Diocesana e delle famiglie in difficoltà economica della comunità pastorale (si consiglia di portare olio, latte, biscotti, scatolame vario, zucchero); alle ore 10 di domenica il ritrovo delle macchine agricole presso la piazza della chiesa, alle 10.30 celebrazione della Santa Messa con la benedizione delle macchine agricole. Al termine delle celebrazioni eucaristiche parrocchiali verrà distribuito il messaggio Cei per la giornata del Ringraziamento “L’acqua benedizione della Terra”.

“La giornata del Ringraziamento per gli organizzatori da sempre, ma ancor di più in questi momenti difficili, vuole essere un pubblico e solenne atto di benedizione a Dio, per rendergli grazie, invocare i Suoi favori e condividere i frutti della terrà e del lavoro con i “fratelli più poveri in difficoltà” – spiega Circolo Mcl -. Di questi beni tutti sono i fruitori, perciò il Ringraziamento a Dio e la richiesta del Suo aiuto sono un dovere non solo del mondo agricolo, ma un impegno di ogni uomo e ogni donna di buona volontà”.