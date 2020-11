“Piacenza non morirà un DPCM alla volta”. E’ il messaggio di uno degli striscioni esposti a Piacenza durante la nuova protesta contro le ultime misure restrittive imposte dal governo Conte per fronteggiare la seconda ondata del virus.

Come già accaduto una settimana fa, gestori di palestre e centri sportivi, ristoratori, baristi, commercianti sono tornati a manifestare sul Pubblico Passeggio. L’appuntamento era per le 19 all’ingresso del Pubblico Passeggio, ma ci sono stati subito momenti di tensione: le forze dell’ordine hanno chiarito che la manifestazione doveva avvenire in forma “statica”, senza cortei, mentre i manifestanti erano intenzionati a recarsi nuovamente verso piazza Cavalli come lo scorso lunedì.

Foto 3 di 4







“Questa è la nostra città, non andremo mai a rompere i vetri e a fare danni” – hanno detto, invitando le forze dell’ordine, presenti in tenuta antisommossa, a togliersi il casco. Cosa che carabinieri e polizia hanno fatto, tra gli applausi dei presenti. Nonostante questo i manifestanti hanno continuato a ribadire l’intenzione di voler manifestare lungo le vie della città: “Siamo persone oneste, paghiamo le tasse e adesso ci troviamo senza lavoro, non è contro di noi che vi dovete schierare” – hanno detto.

VIDEO – CARABINIERI E POLIZIA SI TOLGONO I CASCHI



Il gruppo, composto da alcune centinaia di persone, invece di scendere lungo il Corso, ha risalito il Pubblico Passeggio, passando per vie traverse e in via Santa Franca, continuando a scandire grida di protesta e applaudendo, riuscendo alla fine ad arrivare in Piazza Cavalli (foto sotto).