Tornano le coppe europee: uno sguardo alla stagione di Champions League

Un inizio stagione da dimenticare per il Barcellona di Lionel Messi, che per il momento ha iniziato con il piede giusto solo in Champions League. Speculare l’inizio stagione del Real Madrid di Zidane, che mentre in Liga può già superare la primatista Real Sociedad, in Champions ha già qualche problema da risolvere per risalire la china in un girone dall’esito tutt’altro che scontato.

Il cammino del Barcellona di Messi in Champions

La formazione Blaugrana tuttavia ha già incassato le sue prime due sconfitte in campionato, ma quello che più preoccupa è il rendimento dell’attacco, a segno in Liga solo dieci volte in sei gare. Una media non certo confortante a cui bisogna poi aggiungere alle due sconfitte altri due pareggi. Il Real Madrid invece dopo aver ripreso posizioni in Liga dovrà recuperare un girone di Champions in salita, contro l’Inter di Antonio Conte, il Borussia Mönchengladbach e la formazione ucraina dello Shakhtar Donetsk. In effetti sono già diverse le big europee che hanno commesso almeno un passo falso nel cammino di Champions League, a cominciare proprio dal PSG, cioè la squadra che era arrivata in finale lo scorso anno, perdendo poi contro i più attrezzati campioni tedeschi del Bayern Monaco. Borussia Dortmund, Juventus, Ajax, Real Madrid e Atletico Madrid, hanno già incassato la loro prima sconfitta, assieme al PSG, un dato che indica come questa competizione sia ormai diventata molto competitiva e agguerrita fin dalle primissime battute; argomento che rende di maggiore interesse anche i prossimi pronostici e le news di www.888sport.it per quanto riguarda le scommesse di Champions League nel corso di questa imperdibile edizione 2020-2021.

Atalanta e Lazio sugli scudi in Champions League

L’Atalanta di Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi si sono subito distinte per impegno e per i risultati. Entrambe sono uscite imbattute dai primi due turni. I biancocelesti con grande merito per come è arrivato il pareggio durante la sfida con il Club Brugge hanno mantenuto stoicamente la testa della classifica provvisoria. Superare la fase a gironi è ovviamente anche l’obiettivo di Juventus e Inter, che però non hanno iniziato al meglio questa stagione sul fronte europeo. La brutta prestazione della Juventus di Andrea Pirlo in particolare, indica come la formazione bianconera dovrà cercare di ribaltare presto una classifica che potrebbe rivelarsi problematica per una squadra con chiare ambizioni Champions come il club di Andrea Agnelli. Il cammino dell’Inter di Antonio Conte è probabilmente ancora più complesso, visto che oltre al Real Madrid anche Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk sono sembrate avversarie non semplici da affrontare. Resta da capire quale sarà la stagione per il Barcellona di Lionel Messi. Perché se in Liga abbiamo visto le crepe in termini di gioco e di risultato, lo stesso per il momento non può dirsi per il percorso in Champions. Certo la stagione è ancora piuttosto lunga e sarà interessante stabilire quali saranno le vere gerarchie per la Liga quest’anno, visto che il Real Sociedad, come dimostrato anche in Europa League contro il Napoli di Gennaro Gattuso è una squadra coesa e molto compatta. Resta quindi da capire se il Siviglia, l’Atletico Madrid e lo stesso Valencia, torneranno o meno a occupare i piani alti della classifica di Liga per questa stagione 2020-2021.