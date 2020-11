Travo, la Pubblica Valtrebbia amplia dalle 8 alle 20 i servizi di soccorso

Presentato a Travo l’ampliamento dei servizi sanitari in convenzione con l’Azienda Sanitaria offerti dalla Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia”.

Da lunedì 16 novembre infatti a Travo sarà presente tutti i giorni dalle 8 alle 20, oltre alla notte di tutti i sabati, un’ambulanza con personale sanitario immediatamente a disposizione della popolazione che ne può far richiesta contattando il 118. Si tratta di una postazione che assicura tempi di intervento più brevi e rinforza l’offerta già in essere sul territorio.

Alla presentazione sono intervenuti Stefano Nani responsabile del Servizio 118, Paolo Rebecchi del Direttivo Nazionale di Anpas, l’Associazione che raggruppa tutte le Pubbliche Assistenze e a cui aderisce la Pubblica “Valtrebbia”, ed esponenti dell’associazionismo locale.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Travo Ludovico Albasi che ha sottolineato il valore che la Pubblica Assistenza riveste per la comunità e quanto siano apprezzati i servizi che offre ai cittadini. Tali riflessioni sono state condivise anche dal sindaco di Coli Renato Torre. Il Presidente della Pubblica di Travo ha ringraziato l’Azienda per la fiducia riposta nell’Associazione travese, il 118 per la costante e proficua collaborazione e l’amministrazione comunale per il sostegno solido e duraturo. Anche Paolo Rebecchi ha voluto far avere ai volontari di Travo il proprio sostegno e la promessa di sostenerli sempre in modo fattivo ed efficace.

Infine, il Presidente Fiorenzo Bonetti ha condiviso la necessità dell’acquisto di una nuova ambulanza, dal momento che gli attuali mezzi appaiono insufficienti per soddisfare le sempre crescenti richieste. Da qui l’appello a tutti coloro che possono di contribuire con un’offerta finalizzata all’acquisto della nuova ambulanza dedicata alla Val Trebbia.