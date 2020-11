Travolge un cinghiale e finisce fuori strada. Muore un uomo, ferita la moglie

Ancora un incidente mortale lungo le strade di Piacenza.

Nella tarda serata del 3 novembre un uomo di 63 anni, mentre stava percorrendo in auto la via Emilia tra Fiorenzuola e Alseno, ha travolto un cinghiale, finendo fuori strada. Per lui non c’è stato nulla da fare, ferita la moglie che viaggiava accanto a lui.

Sul posto i carabinieri di Fiorenzuola, i vigili del fuoco e i sanitari degli ospedali di Fiorenzuola e Fidenza.