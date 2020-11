Trespidi “Un presidio della municipale in centro”. Il sindaco “Ci stiamo lavorando”

Potrebbe essere attivata all’inizio del prossimo anno una unità territoriale della polizia locale con compiti di presidio del centro storico di Piacenza.

Ne ha parlato in consiglio comunale il sindaco Patrizia Barbieri rispondendo a Massimo Trespidi (Liberi) che proponeva di utilizzare i locali, di proprietà comunale, di Piazzetta Pescheria “come presidio della polizia municipale sul centro storico”: “Molte persone – ha detto Trespidi – lamentano la presenza di disturbatori della quiete pubblica, un presidio sul centro storico potrebbe costituire un deterrente per i malintenzionati”.

“Mettere la polizia municipale a presidio del centro è quello che vorremmo fare e che stiamo verificando – ha replicato Barbieri -. Una delle richieste che si stanno facendo è di un forte presidio su tutto il territorio, ma in particolare sul centro si è richiesta la necessità di essere maggiormente presenti con le pattuglie cosiddette “appiedate”, che svolgono un’attività a contatto con le persone e possono diventare un punto di riferimento per attività e residenti. Il tipo di verifica in corso su quei locali, che si vogliono destinare ad uffici per il Comune, è proprio quello di poter creare con gennaio, compatibilmente con le esigenze di servizio, una unità territoriale dedicata al centro con pattugliamenti di prossimità”.

“E’ un lavoro che portiamo avanti da settembre, stiamo facendo queste valutazioni con il comandante anche per capire quante persone possono essere destinate a questa unità”.