“Triage telefonico per evitare attese al freddo. Riattivare visite specialistiche”

Rendere più confortevole il tempo di attesa per l’accesso alla Casa della Salute di Carpaneto, così come il ripristino dei servizi di oculistica, dermatologia e cardiologia.

Lo chiede il sindaco Andrea Arfani, in una lettera inviata all’Ausl di Piacenza.

“Ho segnalato che la struttura è tenuta con le porte chiuse, e l’utente deve suonare al campanello e attendere all’esterno il proprio turno, perché l’accesso è consentito a una persona per volta. Questo è insostenibile, perché con l’avvicinarsi delle temperature invernali, infatti, non è possibile mantenere l’attesa abbandonata a se stessa, all’esterno. E’ necessario – sottolinea il primo cittadino di Carpaneto – adottare un sistema che ripari gli utenti dal freddo, ed eviti i disagi che affrontano ora. Ciò può essere con l’attivazione di un sistema di triage che consenta di monitorare in tempi contenuti lo stato di salute degli utenti, per consentire un più rapido accesso alla struttura”.

“E’ stato chiesto al Comune di provvedere da sé, con volontari. Oggi non è possibile accogliere la richiesta, in quanto già essi sono impiegati per il triage in ingresso al Palazzo Municipale, e sarebbe difficile mettere a disposizione altre di risorse di questo tipo, per strutture non di competenza comunale”.

“Inoltre, è stato necessario segnalare un’ulteriore problematica, legata alla sospensione dell’erogazione di alcuni Servizi, che non sono ancora stati riattivati, a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta dei Servizi di Oculistica (dove alcuni appuntamenti sono stati deviati sulla CdS di Podenzano), Dermatologia (addirittura sospeso prima dell’emergenza da Covid, con una lista d’attesa, al tempo, di 2-3 settimane) e Cardiologia”.

“A fronte della situazione che stiamo affrontando, è fondamentale poter fruire di servizi dislocati capillarmente sul territorio, sfruttando strutture (nuove) appositamente create. Il Comune di Carpaneto rimane a disposizione, ovviamente, per lavorare comunemente sulla soluzione a questi problemi, che, a maggior ragione oggi, assumono importanza fondamentale” conclude il sindaco Arfani.