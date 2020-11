Un “Natale prezioso” a sostegno della Casa di Iris

Un progetto solidale Conad a sostegno dell’Associazione “Insieme per l’Hospice” Onlus di Piacenza: è stata presentata in Municipio a Piacenza l’iniziativa “Natale Prezioso”, attiva dal 28 ottobre al 6 dicembre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord, Lombardia e Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia).

Con una spesa minima di 30 euro e un contributo di 2,90 euro si potrà avere una delle sei sfere a temi natalizi in vetro soffiato decorate a mano nel Nord Europa da esperti maestri artigiani per Brandani. Per ciascuna sfera saranno donati in beneficenza 0,50 euro a favore di enti e associazioni territoriali rivolti per lo più ai bambini o a persone in stato di fragilità. Per la provincia di Piacenza la donazione sarà a favore dell’Hospice Casa di Iris, di cui Conad è partner solidale da molti anni.

“In questo anno di grande difficoltà Conad e i suoi clienti hanno già dimostrato di essere accanto agli Ospedali durante l’emergenza sanitaria con l’iniziativa Unisciti a Noi a favore dei reparti Covid” – afferma Marzio Ferrari, Presidente di Conad Centro Nord -. Ci teniamo però a confermare la nostra attenzione alle cure rivolte alle persone fragili per dare continuità ai progetti al fianco dell’Ospedale dei Bambini. Ci auguriamo un grande successo per questa iniziativa nella speranza di portare un po’ di clima natalizio nelle famiglie di tutti”.

Anche l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Piacenza, Federica Sgorbati, rinnova il ringraziamento a Conad Centro Nord, “che anche quest’anno conferma il proprio prezioso supporto alla Casa di Iris e l’impegno per sensibilizzare il territorio alla vicinanza nei confronti dell’Hospice, dei pazienti e delle famiglie che vi trovano accoglienza, cura e sostegno, umano e professionale. Accostando la quotidianità della spesa, i simboli evocativi del Natale e la scelta consapevole di un gesto di solidarietà, si dà un contributo concreto e molto importante nel diffondere una vera e propria cultura del dono”.

Infine il Presidente della Fondazione Casa di Iris Sergio Fuochi ringrazia Conad “per la sensibilità e il sostegno concreto dimostrato in questi anni nei confronti della Casa di Iris. La realizzazione di iniziative per la raccolta fondi a scopo benefico caratterizzano questo marchio della grande distribuzione alimentare e il suo supporto economico ha contribuito, in questi anni, al pagamento del canone annuale che l’Associazione Insieme per l’Hospice deve per contratto al Consorzio Iris, gestore della struttura. In questo anno, durante il quale il susseguirsi delle misure restrittive, causate dal Coronavirus, hanno limitato la realizzazione di eventi benefici per la raccolta fondi, l’iniziativa di Conad resta, unitamente alla grande sensibilità e vicinanza dei cittadini piacentini che hanno colto il particolare periodo di difficolta di tutto il settore no profit, tra i pochi eventi che apportano un aiuto oggettivo a La Casa di Iris.”