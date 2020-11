Un nuovo portiere per il Piace: preso Giovanni Davide Libertazzi

Nuovo arrivo in casa Piacenza Calcio: ufficiale l’ingaggio del portiere Giovanni Davide Libertazzi.

Un ingaggio dell’ultimo minuto per far fronte ad una situazione di grande emergenza fra i biancorossi, tra casi Covid e infortuni. Il giocatore – informa il club – è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff in vista della partita contro la Giana Erminio di domani.