“Un tratto della via Emilia al buio da diverse notti, situazione pericolosa”

“Da diversi giorni (anzi notti) il tratto di di via Emilia Pavese a Piacenza, che va all’incirca dalla Caserma Lusignani alla coop. di Sant’Antonio, con le varie diramazioni verso la ferrovia e via Bertucci, rimane al buio, in quanto l’illuminazione pubblica non si accende (o al massimo rimane accesa per qualche minuto)”.

Così, attraverso una mail mandata in redazione, un nostro lettore ci segnala un disservizio all’impianto di illuminazione in zona Sant’Antonio a Trebbia.

“Evidenzio la pericolosità di tale situazione – sottolinea -, aggravata dal fatto che il tratto di via Emilia è quello più stretto in assoluto, nel pieno centro abitato e in assenza di marciapiedi. Chiedo pertanto un pronto e definitivo ripristino del servizio”.

