Unità cinofila, polemica Pd-Zandonella “Spese ridicole per lavare il cane” “Politica di basso livello”

E’ polemica tra il gruppo consiliare del Partito Democratico di Piacenza e l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella sulle spese di gestione del cane Ector, l’unità cinofila della Polizia Locale, arrivata nei mesi scorsi, impegnata sul fronte della lotta allo spaccio di stupefacenti, sopratutto nelle scuole cittadine.

Oggetto dello scontro una determina apparsa sull’Albo Pretorio il 23 novembre, in cui si approva una spesa di 508 euro per l’acquisto di una lavatrice con funzione di lavasciuga per Ector. “In particolare – si legge nel documento – l’elettrodomestico sarà utilizzato per il lavaggio di salviette e materiale in tessuto,utilizzati durante le attività di addestramento del cane”.

Una spesa ritenuta inutile dal gruppo dem. “Il gruppo consiliare del Partito Democratico – ha scritto in un post ironico sui social la consigliera Giorgia Buscarini -, al fine di risparmiare denaro pubblico a favore dell’acquisto di una lavatrice con funzione di asciugatrice per il cane Ector, dichiara che al prossimo Consiglio comunale provvederà a regalare un pettine e uno shampoo all’assessore Zandonella da devolvere al piccolo Ector. Abbiamo già speso circa 900 euro per fare la doccia al cane, adesso quest’altra spesa, siamo al ridicolo”.

La risposta dell’assessore Zandonella non è tardata ad arrivare. “Il PD piacentino continua a collezionare figuracce – in piena autonomia – sul nulla – le sue parole affidate a facebook -. Ora è il turno delle spese di gestione dell’unità cinofila. Secondo i piddini, sarebbero cifre troppo elevate, tanto da sbraitare da diversi giorni sull’argomento”. Nel post, Zandonella cita un commento scritto dalla toelettatrice del cane, in cui rileva che “il budget stanziato per la pulizia di Ector è un tetto massimo oltre il quale non si può sforare, cifra tenuta alta dal Comune per coprire qualsiasi emergenza. Nella realtà dei fatti – si legge – il cane in un anno è stato lavato 3 volte al prezzo di 35 euro a lavaggio”.

“Rivestendo un ruolo pubblico – riprende quindi l’assessore -, i baldi consigliere democratici dovrebbero essere a conoscenza di quanto ben spiegato nel commento. Eppure probabilmente fanno finta di non sapere oppure, se realmente non sanno, è ancor più grave! La politica, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, non dovrebbe essere di così basso livello. Eppure c’è chi continua a dare prove di una bassezza incredibile. Sono sempre più fiero di aver istituito l’unità cinofila antidroga della Polizia Locale per la prima volta a Piacenza e se a qualcuno dà così fastidio, se ne faccia una ragione: il buon Ector continuerà a lavorare nella nostra città! Ogni euro speso per il nostro amico a quattro zampe – conclude Zandonella – equivale ad (almeno) 10 euro tolti agli spacciatori!”.