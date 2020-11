unrossoallaviolenza, il Piace in campo contro la violenza sulle donne

Giana Erminio e Piacenza Calcio scendono in campo al fianco delle donne.

In occasione del recupero della 9ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola alle ore 15 di mercoledì 25 novembre, Giana e Piacenza vogliono lasciare un segno per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, aderendo alla campagna di sensibilizzazione nazionale #unrossoallaviolenza. In Italia e nel Mondo una donna su tre è vittima di violenza. La situazione è drammatica e ancor più grave è il fatto che agli abusi ci si abitua, fino a credere che siano la normalità. Durante il lockdown, a livello mondiale, si sono registrati quasi 25.000 casi in più di violenze mentre in Italia il numero delle richieste d’aiuto è aumentato del 119%, fino ad arrivare a circa 128 chiamate al giorno al 1522 (numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità), secondo i report dell’Istat.

“La violenza è subdola e silenziosa e non è facile vederla. Noi vogliamo mostrarla a tutti, mettendoci la faccia. Simbolo della campagna #unrossoallaviolenza è un segno rosso sul viso che richiama il cartellino rosso, per esorcizzare insieme a tutte le donne vittime di violenza la paura che vivono ogni giorno”. Per questo in occasione di Giana Erminio-Piacenza i calciatori di entrambe le squadre scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso. Non solo per dire basta ad una piaga sociale che sembra peggiorare di anno in anno, non solo per ricordarsene in questo 25 novembre, ma per gridarlo a tutti ogni giorno, con una cicatrice sul volto, quella cicatrice che non possiamo più tollerare le donne debbano nascondere.