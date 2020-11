Veicoli elettrici, ok al progetto per l’installazione di 39 colonnine per la ricarica

Saranno 39 le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici che verranno installate a Piacenza a partire già dai prossimi giorni dopo l’approvazione del progetto definitivo, messo a punto dalla ditta Be Charge, che contiene le indicazioni non solo sulle caratteristiche tecniche della rete, ma anche sulla dislocazione e i tempi di realizzazione.

“La mobilità elettrica – commenta l’Assessore all’Ambiente e Mobilità, Paolo Mancioppi – è un ulteriore tassello nel più ampio quadro di azioni e progetti che come Amministrazione stiamo sostenendo per indirizzarci sempre più verso una mobilità sostenibile in città, e si aggiunge alla progressiva sostituzione dei mezzi più inquinanti del trasporto pubblico locale, come previsto nel piano industriale condiviso con Seta, e a tutte le progettualità legate al Pums, che approveremo definitivamente entro fine anno. La mobilità elettrica è una positiva risposta alle problematiche di inquinamento urbano, atmosferico e acustico, e riteniamo fondamentale agevolarne la diffusione, garantendo una capillare ed efficiente rete di approvvigionamento, attraverso l’installazione in tutta la città di colonnine di ricarica”.

A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche effettuate, le 39 colonnine – 35 di tipo Quick Charge (22+22 kW) e 4 di tipo Fast Charge (22+75+75 kW) – saranno installate in: via Atleti Azzurri d’Italia (n.2+1), via Fioruzzi (2), via XXI Aprile (2), viale Risorgimento (1 Fast), viale Malta (4), largo Anguissola (2), via Visconti (6), via IV Novembre (1), via San Siro (1), viale Sant’Ambrogio/vicolo del Guazzo (2), via Portapuglia (3), via Caduti sul Lavoro/Caduti sulla Strada (3), via Emilia Parmense (3), via Stradiotti (2+1), via Tirotti-parcheggio Expo (1) e strada Gragnana (1+1).