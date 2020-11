Vernasca, per un mese senso unico alternato sulla provinciale di Borla

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori urgenti per la realizzazione di opere di sostegno e consolidamento delle scarpate stradali lungo la Strada Provinciale n. 56 di Borla, al km 0+600, nelle località Comini e Case Orsi nel territorio del Comune di Vernasca.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo – spiega il servizio Viabilità -, si dispone l’istituzione della limitazione del traffico a senso unico alternato, regolato a vista, dal 23 novembre 2020 fino al 24 dicembre 2020 lungo la Strada Provinciale n. 56 di Borla in località Case Orsi.