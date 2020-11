A Piacenza il cielo sereno dei primi giorni della settimana dovrebbe far spazio ad un progressivo peggioramento delle condizioni climatiche.

Giovedì 26 novembre – le previsioni Arpae – è infatti attesa una giornata all’insegna della nuvolosità variabile, con banchi di nebbia serali. Temperature minime del mattino attorno a 2 °C, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura. Venerdì 27 novembre, al mattino è previsto in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane attorno a 8 °C.