Via Monte Penice, limitazioni alla viabilità per lavori sulla rete fognaria

A integrazione dei provvedimenti già in atto, necessari per consentire i lavori a cura di Ireti Spa sulla rete fognaria nella zona, dalle ore 8 di giovedì 12 novembre alle 20 di martedì 17, sarà istituito il divieto di circolazione nel tratto di via Monte Penice compreso tra via Montebello e via Tortona.

Potranno transitare unicamente i residenti, per accedere alle autorimesse di proprietà, in base allo stato di avanzamento del cantiere. Varrà invece per tutti, il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica.

I residenti nel tratto di via Montebello compreso tra via Monte Penice e via Serravalle Libarna potranno circolare nell’area interessata dai lavori per raggiungere i rispettivi box auto.