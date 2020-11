Via Torre della Razza, proseguono i lavori: limitazioni al traffico dal 6 al 30 novembre

Proseguono i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione stradale in via Torre della Razza. Compatibilmente con le condizioni climatiche – informa l’Amministrazione di Piacenza -, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Emilia Parmense e quella con via Bazzani sarà in vigore, dalle ore 6 del mattino di venerdì 6 novembre sino al 30 novembre prossimo, il senso unico alternato regolato da movieri. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica.