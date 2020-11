Lavori in corso in città, le modifiche alla viabilità in via Verdi e piazza Cittadella

Proseguiranno sino al 30 novembre a Piacenza i lavori edili che rendono necessarie, per il trasporto di materiale dal cantiere di uno stabile, temporanee chiusure al traffico di via Verdi tra le 6 e le 8 del mattino, nonché tra le 17 e 30 e le 18 e 30. I divieti di transito, regolati da movieri, sono necessari a regolare e consentire in sicurezza l’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro (in retromarcia da piazza S. Antonino) e l’uscita degli stessi verso piazza S. Antonino, in senso opposto a quello di marcia.

Sono iniziati nella mattina di oggi, lunedì 9 novembre, per concludersi entro le 18 di mercoledì 11, i lavori di scavo per l’ampliamento della rete in fibra ottica in via Cittadella: nel tratto tra via Borghetto e piazza Cittadella resta in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di carreggiata delimitati dall’apposita segnaletica di cantiere. Dalle ore 7 di giovedì 12, sino alle 18 di sabato 14 novembre, l’intervento proseguirà nel tratto di via Gregorio X compreso tra via Cittadella e via Cavour, con divieto di sosta nelle aree segnalate e, fatta eccezione per i soli titolari di autorimesse, che potranno circolare in base allo stato di avanzamento del cantiere, divieto di transito.