Vuole vendere un foulard di seta, ma finisce per ‘pagare’ la sua truffatrice

Nuova truffa on line a Piacenza. Questa volta la vittima è una donna di 38 anni residente in alta Valdarda.

Qualche settimana fa aveva messo in vendita su un sito di annunci un foulard griffato Hermès. Dopo la pubblicazione dell’annuncio è stata più volte contattata da una possibile acquirente, con la quale alla fine della trattiva è stato concordato il prezzo di vendita, 330 euro. La 38enne si è quindi recata, su invito della donna interessata a concludere l’acquisto, al Banco Posta, per ricevere la somma pattuita. E proprio qui è stato perfezionato il raggiro, con la richiesta di selezionare la sezione “ricariche e pagamenti” e di indicare come importo quello relativo al limite di saldo giornaliero.

Una procedura che sarebbe stata necessaria per ricevere un codice pin temporaneo da inserire e confermare il pagamento. Ma è proprio così che, invece di ricevere un bonifico, è stato autorizzato un pagamento: la 38enne, letta la ricevuta, la vittima si è resa conto dell’accaduto e ha chiesto informazioni al personale dell’ufficio postale, scoprendo così di non aver ricevuto alcuna somma bensì di aver effettuato una ricarica di una carta PostePay. Si è quindi rivolta subito ai carabinieri della Stazione di Lugagnano Val d’Arda per denunciare l’accaduto. Dopo alcuni accertamenti, i militari sono riusciti a risalire all’identità della truffatrice, nonostante per cercare di sviare le indagini avesse denunciato, pochi giorni dopo la transazione, lo smarrimento della carta PostePay ricaricata dalla 38enne. Si tratta di una 20enne di Brescia, già con precedenti penali specifici, denunciata per truffa.