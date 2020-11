Ziano, lavori stradali tra Vicobarone e Casa Mascandola: il 27 novembre circolazione interrotta

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono previsti lavori relativi alla ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la Strada provinciale n. 27 di Ziano fra le località Vicobarone e Casa Mascandola, nel Comune di Ziano Piacentino.

Per mantenere – spiega il servizio Viabilità – in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione veicolare fra le località Vicobarone e Casa Mascandola, nel Comune di Ziano Piacentino, per il giorno 27 novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 17,00.