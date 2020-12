A Cadeo un aiuto alle famiglie in difficoltà grazie al sostegno regionale all’affitto

A Cadeo un aiuto alle famiglie in difficoltà economica – anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid – grazie al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione.

“Grazie al bando pubblico Regionale per la concessione di contributi economici una tantum siamo riusciti a sostenere le famiglie in difficoltà del territorio nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo sul mercato privato – illustra il sindaco Marco Bricconi -. La Regione, anche in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, ha previsto l’erogazione di contributi diretti ai cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione”. “Grazie a questo contributo regionale abbiamo dato aiuti a tutte le famiglie richiedenti aventi diritto – prosegue la vicesindaca Marica Toma-. Abbiamo distribuito contributi per circa 8mila euro; alcune famiglie si sono viste sostenute con una cifra pari a ben tre mensilità”.

“Un aiuto prezioso, vista l’emergenza in corso che ha messo in crisi i redditi di moltissime famiglie, ancor di più quelle economicamente più deboli, che si trovano nell’impossibilità di rispettare gli impegni economici e contrattuali precedentemente assunti – conclude Bricconi -. Un aiuto che si affianca ai buoni spesa sempre destinati ai cittadini in difficoltà che presto saranno nuovamente elargiti alle famiglie aventi diritto, grazie ai fondi statali ricevuti per adottare interventi urgenti di solidarietà alimentare legate all’emergenza-coronavirus”.