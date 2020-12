A Gossolengo computer in comodato d’uso per gli studenti

Il Comune di Gossolengo nell’ambito del contrasto del divario digitale e dell’accesso alle opportunità educative e formative, nonché per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio da Covid19, acquista 15 notebook, con la finalità di sostenere gli studenti, residenti nel Comune, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, secondaria di primo grado e primaria che a causa di condizioni familiari, sociali ed economiche rischiano che l’assenza di strumentazioni per la didattica costituisca un ostacolo al diritto allo studio.

I Notebook saranno assegnati in comodato d’uso agli studenti risultanti beneficiari, sulla base dell’ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili. L’Amministrazione Comunale e in particolare l’Assessore alla Scuola Sabrina Inzani, con questa iniziativa, vogliono “garantire il maggior supporto possibile agli studenti penalizzati nella loro formazione a casusa dell’emergenza Sanitaria in atto”.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del comune al seguente link http://www.comune.gossolengo.pc.it/Leggi_Articolo.asp?IDArt=811.