A San Nicolò crolla sotto il peso della neve l’insegna “Il Gigante”, dell’omonimo supermercato lungo la via Emilia.

Sono diversi i disservizi e i problemi causati dal maltempo nella Provincia di Piacenza, tra auto fuori strada e alberi pericolanti, ricordiamo l’invito della Protezione Civile a non uscire di casa se non per motivi indispensabili.