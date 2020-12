Si sono accese nella serata di martedì 1° dicembre, le luminarie natalizie che addobbano il centro storico di Piacenza, così come le videoproiezioni sulla facciata del Palazzo del Governatore, della torre di Palazzo Ina e della Cattedrale.

“Un segno di speranza e di incoraggiamento per il futuro – sottolineano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore al Commercio Stefano Cavalli – per invitare tutti a vivere appieno, nel doveroso rispetto delle regole, la bellezza e la suggestione della città, ritrovando, nei simboli delle festività, il senso profondo della comunità e della condivisione”. All’installazione delle luci e delle decorazioni curate dalla ditta Eta Beta di Reggio Emilia, si aggiunge il ringraziamento dell’Amministrazione comunale nei confronti di Confindustria e Iren, “per il consueto, prezioso sostegno rispettivamente nella donazione dell’albero e nella realizzazione delle videoproiezioni”.

E’ in esposizione sempre da oggi, nella vetrina degli uffici Inps antistante la basilica di San Francesco, il presepe realizzato dal giornalista Thomas Trenchi, che riproduce la Natività in una rappresentazione contemporanea, collocando la capanna nello scenario di piazza Cavalli, dove spiccano le statue equestri del Mochi stampate con tecnologia 3d. Ogni mezz’ora – dalle 18 alle 21 – il Presepe si illuminerà, mostrando il passaggio dal giorno alla notte, con l’apparizione del cielo stellato e della cometa che fa capolino da Palazzo Gotico. “Anche questo – rimarcano il sindaco e l’assessore – è un messaggio importante di vita e di speranza, fondamentale in un anno così difficile, sui cui tanti concittadini potranno soffermarsi grazie allo spazio espositivo concesso da Inps”.

Inquadrando con il proprio smartphone il codice QR, si potranno ascoltare i testi di della video-narrazione di Elisa Malacalza, letti da Roberto Uggeri.