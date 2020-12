Al Palabanca la Gas Sales Bluenergy sfida Top Volley Cisterna

Terza giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca in arrivo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che domenica 13 dicembre tra le mura amiche del PalaBanca di Piacenza, ancora a porte chiuse, sarà impegnata nella sfida contro Top Volley Cisterna alle ore 18 (Diretta Rai Sport).

Una sfida per rilanciarsi: contro la formazione pontina guidata in panchina da Boban Kovac Clevenot e compagni hanno intenzione di riprendere il cammino interrotto in casa della capolista Perugia. Senza Hierrezuelo e Grozer fermi ai box, i ragazzi di coach Bernardi sono pronti a scendere sul taraflex con l’obiettivo di conquistare una vittoria e tornare a muovere la propria classifica.

In settimana i biancorossi hanno alternato sedute di pesi a sedute di tecnica, cercando di lavorare maggiormente su quegli aspetti che nell’ultima gara non hanno funzionato al meglio. Quel che è certo però è che l’ultima posizione in classifica di Sabbi e compagni non deve trarre in inganno, così come sottolinea lo schiacciatore biancorosso Oleg Antonov: “Durante questa settimana ci siamo allenati bene, in palestra c’è un bel clima e tutto questo è importante per preparare al meglio la prossima sfida che ci attende in SuperLega domenica. Al PalaBanca arriva la Top Volley Cisterna, una squadra che sta attraversando un momento delicato: da parte nostra non dobbiamo cadere nel tranello di sottovalutare l’avversario. Sono una squadra formata da grandi giocatori che sanno come reagire nei momenti di difficoltà. Dobbiamo scendere in campo concentrati e prestare attenzione per tutta la durata del match”.

Al PalaBanca di Piacenza, dunque, arriverà una Top Volley Cisterna pronta a lottare fino all’ultimo punto per trovare una vittoria che ormai manca da troppo tempo. Dalla loro i pontini hanno però il dato dei 2 successi sui 3 precedenti con Piacenza. Sarà poi una sfida speciale per tre giocatori: in passato, infatti, Candellaro e Fanuli, ora tra le fila piacentine, hanno vestito la maglia del club laziale, mentre Sabbi (9 attacchi punto ai 2500) due anni fa ha giocato a Piacenza, conquistando insieme a quel gruppo la storica promozione in SuperLega.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 3 (1 successo Piacenza, 2 successi Cisterna)

EX: Davide Candellaro a Cisterna (Latina) nel 2013/14, Fabio Fanuli a Cisterna (Latina) nel 2016/17, Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Trevor Clevenot – 3 ace ai 100, Aaron Russell – 14 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giulio Sabbi – 9 attacchi vincenti ai 2500 (Top Volley Cisterna) In carriera: Alberto Polo – 14 punti ai 1400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Oreste Cavuto – 1 punto ai 1000 (Top Volley Cisterna)