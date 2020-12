Al via il concorso “La Vetrina più bella” a Rottofreno e Gragnano Trebbiense

All’interno del progetto ‘Scopri Rottofreno e…Gragnano Trebbiense’ nasce il concorso ‘La Vetrina più bella’, il cui obiettivo è quello di dare un segnale per stimolare i negozianti del centro commerciale naturale dei Comuni di Rottofreno e Gragnano Trebbiense ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché in questo periodo particolarmente complesso per il commercio locale i cittadini trovino una maggiore atmosfera di festa e siano incentivati a scegliere di compiere i propri acquisti nei negozi del centro commerciale naturale.

Chi può partecipare?

Il concorso è aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina, ubicate sui territori comunali di Rottofreno e Gragnano Trebbiense. La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita.

I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto ed al decoro. Gli allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via. Le modalità di voto e di premiazione verranno comunicate successivamente.

Come partecipare?

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 14 Dicembre 2020, ore 24, attraverso la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Rottofreno al seguente indirizzo www.comune.rottofreno.pc.it, o reperibile presso l’Ufficio Commercio – SUAP, e del Comune di Gragnano Trebbiense al seguente indirizzo www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it o reperibile presso l’Ufficio Affari Generali-Segreteria e dovrà essere consegnato con le seguenti modalità:

• invio tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Comune di Rottofreno : commercio@comune.rottofreno.pc.it

Comune di Gragnano Trebbiense : segreteria@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

• consegna a mano: presso Ufficio Commercio SUAP, Via XXV aprile 49 fraz. di San Nicolò oppure all’Ufficio Segreteria e Affari Generali Via Roma, 121 Gragnano Trebbiense