Albero pericolante in via Beverora, vigili del fuoco al lavoro

Proseguono in città e provincia i disagi provocati dal maltempo delle ultime ore.

Nel pomeriggio di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Beverora a Piacenza per mettere in sicurezza un albero pericolante. La strada è rimasta chiusa per consentire l’intervento, sul posto anche una volante della questura (nella foto in alto).

Al lavoro a Ponte dell’Olio e La Verza anche i volontari di Croce Rossa, in ausilio di alcuni cittadini bloccati in casa a causa della nevicata.