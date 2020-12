Allerta meteo per neve e pioggia gelata a Capodanno

Capodanno ‘gelato’ per la provincia di Piacenza. La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata del primo gennaio.

L’avviso ha durata di 24 ore. I disagi maggiori riguarderanno la pianura e la fascia collinare, interessate sia da possibili nuove precipitazioni di carattere nevoso (seppur non abbondanti come quelle di lunedì scorso) che da pioggia gelata. “Per la giornata del 1 gennaio – si legge – sono previste precipitazioni diffuse sull’Emilia, più intense sul settore occidentale, dove sui rilievi potranno essere a carattere di rovescio. Le precipitazioni sono previste nevose fino a quote di pianura sulla provincia di Piacenza e parte di quella di Parma. Quota neve intorno 800 metri sul resto dei rilievi centrali”.

L’invito a tutti i cittadini, fermo restando le limitazioni previste dal decreto Natale, a limitare ancora di più gli spostamenti e a prestare attenzione alla guida.